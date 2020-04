Maggio | sarà incubo METEO con CALDO a 40°C

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Un'estate intera a 40°C sarebbe insopportabile. Si tratterebbe di uno scenarioclimatico estremo, forse per qualcuno inimagginabile e irrealizzabile, ma visto l'andazzo degli ultimi 2 decenni attenzione a mettere il carro davanti ai buoi. Ricordate il 2003? Ecco, quell'estate è l'esempio lampante che certe cose possono accadere. Ovvio, non fu un'intera estate a 40°C, ma fu un'Estate letteralmente rovente a causa della costante presenza dell'Alta Pressione africana. Imparammo a conoscerla in quel periodo, così come la famigerata "falla iberico-marocchina", ossia quella sorta di "buco nero" tra le Azzorre, la Penisola Iberica e il Marocco all'interno del quale affondavano insistentemente depressioni atlantiche. Fu canicola, afa, calura (definitela come volete) per circa 4 mesi. Iniziò a far, la smise a ottobre. Per chi non ...