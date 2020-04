La richiesta di restauro più bizzarra (e macabra) che mi è capitata

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ladipiù(e) che mi èNell’agosto del 1997 in falegnameria erano parecchio agitati e non capivo perché. Gli occhi andavano di continuo al portone a scorrimento del capannone, che faceva girare l’aria e mostrava i campi di Gaggio di Marcon. Avevo diciassette anni e il mio lavoro, lì dentro, consisteva nell’aiutare a scaricare i furgoni, spazzare per terra e ogni tanto – dietro supervisione – fare i primi tagli alla circolare. Lo scrocchiare della ghiaia sotto le ruote significava l’arrivo di un camion, ce n’erano almeno un paio al giorno ed era normale. Invece quel pomeriggio tutti corsero fuori ad accogliere un Ducato targato Roma seguito da una Mercedes. Persino Silvano, il padrone, era sceso di corsa dall’ufficio e mancava poco si mettesse ...