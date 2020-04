Intesa Sanpaolo, su piattaforma Webecome strumenti didattica a distanza (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Per offrire un contributo alle scuole e alle famiglie in questa difficile fase, Intesa Sanpaolo mette a disposizione di tutti gli insegnanti una sezione di consigli e strumenti per la formazione a distanza su Webecome, la piattaforma formativa online gratuita (www.Webecome.it) che il Gruppo ha realizzato per favorire la prevenzione e il contrasto di fenomeni di disagio sociale dei bambini tra i 6 e i 10 anni (scuola primaria di primo grado). I nuovi contenuti, completamente gratuiti previa registrazione, sono pubblicati nella sezione dedicata “Consigli e strumenti per la didattica a distanza”. Intesa Sanpaolo è tra le aziende maggiormente impegnate nello smart learning avendo attualmente 42 mila persone abilitate alla formazione flessibile da casa delle 65 mila impiegate dal Gruppo in Italia. Lo smart learning, una modalità di formazione a ... Leggi su quifinanza Dl Liquidità - Intesa Sanpaolo prima banca a sottoscrivere protocollo con SACE

