Federico Russo e Francesco Mandelli | «Il nostro viaggio nel tempo sperando in un futuro

(Di giovedì 23 aprile 2020) Quando ci colleghiamo con loro per parlare di Revolution – Storie dal futuro, il format in sei puntate che li vedrà protagonisti nella seconda serata di Raidue a partire dal 23 aprile, Francesco Mandelli e Federico Russo discutono di cartoni animati. «Hotel Transylvania, per esempio, è un film bellissimo che si presta a tante letture anche per gli adulti» spiega Mandelli prima di specificare che nella sua famiglia i cartoni si vedono ancora in dvd: «il nostro livello di consumo dell’audiovideo è vecchio stampo». Più moderno è, invece, Russo, che racconta di essere iscritto a tutte le piattaforme digitali possibili e immaginabili, ma di non avere più niente da vedere: «È come se mi apparisse la schermata: “torna tra una settimana”». Restando in tema cinema, è un po’ come se il loro nuovo programma ricalcasse l’intelaiatura di Ritorno al Futuro: per sei settimane, i due amici, che suonano insieme in un duo chiamato Shazami, viaggiano a bordo di una Peugeot 208 elettrica, che si trasforma magicamente in una DeLorean 2.0 trascinandoli tra le epoche alla scoperta di un futuro prossimo. https://twitter.com/RaiDue/status/1252295970399956992