Essere mamma di un ragazzo con una malattia rara ai tempi del Coronavirus: “Lo Stato ci ha lasciati soli” (Di giovedì 23 aprile 2020) Essere mamma di un ragazzo disabile durante il Coronavirus: “Lo Stato ci ha lasciati soli” Mi chiamo Laura Fois e sono la mamma di Pietro, un ragazzo meraviglioso di 20 anni appena compiuti, nato con una rara malattia metabolica che lo ha costretto in sedia a rotelle. Pietro deve seguire una dieta salvavita che prevede un calcolo della quantità delle proteine introdotte ad ogni pasto e delle calorie. Deve fare riabilitazione motoria tre volte la settimana e controlli del suo sistema metabolico ogni tre mesi. Soprattutto deve vivere. Dall’età di due anni e mezzo ha avuto la necessità di portare il sondino naso-gastrico perché da quando aveva otto mesi ha rifiutato il cibo ed all’età di quattro anni è Stato sottoposto ad un intervento per la peg: una piccola valvola nello stomaco che è servita ... Leggi su tpi Essere mamma di un ragazzo con una malattia rara ai tempi del Coronavirus : “Lo Stato ci ha lasciati soli”

Costanza Caracciolo - mamma bis. In sala parto senza Bobo Vieri : «Tremavo all’idea di essere sola»

Beautiful Trame da 23 al 29 marzo 2020 : Douglas prega Hope di essere la sua mamma... (Di giovedì 23 aprile 2020)di undisabile durante il: “Loci ha lasciati soli” Mi chiamo Laura Fois e sono ladi Pietro, unmeraviglioso di 20 anni appena compiuti, nato con unametabolica che lo ha costretto in sedia a rotelle. Pietro deve seguire una dieta salvavita che prevede un calcolo della quantità delle proteine introdotte ad ogni pasto e delle calorie. Deve fare riabilitazione motoria tre volte la settimana e controlli del suo sistema metabolico ogni tre mesi. Soprattutto deve vivere. Dall’età di due anni e mezzo ha avuto la necessità di portare il sondino naso-gastrico perché da quando aveva otto mesi ha rifiutato il cibo ed all’età di quattro anni èsottoposto ad un intervento per la peg: una piccola valvola nello stomaco che è servita ...

AlanFord73 : @Libero_official Meglio essere nipotini del Duce che Parenzo eh... mamma mia, ci è andata di lusso. (3,2,1 appesi e… - Fabrifabtour : RT @andiamoviaora: @pratillo Sì ok ma possiamo essere trattati così? La mamma doveva mandare sua figlia in autobus a passare la visita, ma… - ladradifiori : Mamma se muoio di Covid mi fai fare una tomba tutta rosa? Amore se muore mamma sai che vuole essere cremata e spars… - StefanoBelardi2 : @CarloCalenda Se dovessi essere in difficoltà passa pure da noi,accompagnato dalla mamma ,mi raccomando - sadie96_maria : @marcodemeu @beat_oven O mamma mia! Non solo le scemenze, ma proprio il modo di porsi. Mi è sembrato di essere torn… -

Ultime Notizie dalla rete : Essere mamma L’incontro: «Diventare mamma con una malattia autoimmune» Corriere della Sera Damian, il figlio di Elizabeth Hurley dalla bellezza androgina: è la fotocopia della mamma

tanto da non perdere occasione per rendere omaggio alla mamma, riproducendo alcuni dei suoi outfit iconici come quello con le spille da balia firmato Versace. Di recente ha incantato tutti con la sua ...

Doppia maternità a Nuoro: il popolo della Famiglia ne chiede la cancellazione

Desideriamo ricordare - si legge in una nota - che i bimbi nati in Italia, ma concepiti all'estero con la procreazione medicalmente assistita da parte di una coppia di due donne, una delle quali porta ...

tanto da non perdere occasione per rendere omaggio alla mamma, riproducendo alcuni dei suoi outfit iconici come quello con le spille da balia firmato Versace. Di recente ha incantato tutti con la sua ...Desideriamo ricordare - si legge in una nota - che i bimbi nati in Italia, ma concepiti all'estero con la procreazione medicalmente assistita da parte di una coppia di due donne, una delle quali porta ...