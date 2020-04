Elena Sofia Ricci, l’ex compagno Pino Quartullo: “Accuse gravi e false” (Di giovedì 23 aprile 2020) Elena Sofia Ricci, l’ex compagno Pino Quartullo: “Accuse false”. E il marito dell’attrice Pino Quartullo, ex compagno di Elena Sofia Ricci, ha risposto all’attrice (protagonista stasera, 23 aprile 2020, di Vivi e lascia vivere su Rai 1) dopo l’intervista che lei ha rilasciato qualche giorno fa in cui aveva ripercorso successi professionali e momenti privati. “Elena mi accusa di una cosa falsa e grave – ha detto l’attore al settimanale Oggi -. Nei tre anni in cui siamo stati insieme Elena Sofia è stata la mia unica donna, finché sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne”. Secondo Pino, Elena Sofia avrebbe infatti fatto intendere che dietro il loro addio c’erano dei tradimenti. L’attore è stato legato alla star di Vivi e lascia vivere per due anni (dal 1995 al 1997) e dal loro amore ... Leggi su tpi Pino Quartullo : "mai tradito Elena Sofia Ricci"/ "La lasciai - ma non per altre donne"

Vivi e lascia vivere oggi Giovedí 23 Aprile prima puntata su Rai1 con Elena Sofia Ricci : trama - orario - cast

Elena Sofia Ricci ammette : “Ho custodito un segreto” (Di giovedì 23 aprile 2020), l’ex: “Accuse false”. E il marito dell’attrice, exdi, ha risposto all’attrice (protagonista stasera, 23 aprile 2020, di Vivi e lascia vivere su Rai 1) dopo l’intervista che lei ha rilasciato qualche giorno fa in cui aveva ripercorso successi professionali e momenti privati. “mi accusa di una cosa falsa e grave – ha detto l’attore al settimanale Oggi -. Nei tre anni in cui siamo stati insiemeè stata la mia unica donna, finché sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne”. Secondoavrebbe infatti fatto intendere che dietro il loro addio c’erano dei tradimenti. L’attore è stato legato alla star di Vivi e lascia vivere per due anni (dal 1995 al 1997) e dal loro amore ...

Raiofficialnews : “Lei è l’unica che conosce il segreto della sua famiglia. Con la sua attività darà una possibilità ad altre donne d… - SMSNEWSOFFICIAL : Intervista con @ElenaSofiaOf , protagonista di #Vivielasciavivere: “E’ una serie ricca di ingredienti, come un sart… - zazoomblog : Pino Quartullo: mai tradito Elena Sofia Ricci- La lasciai ma non per altre donne - #Quartullo: #tradito #Elena… - SMSNEWSOFFICIAL : La nuova serie “Vivi e lascia vivere” con protagonista @ElenaSofiaOf in onda in prima serata da giovedì 23 aprile… - zazoomnews : Vivi e lascia vivere oggi Giovedí 23 Aprile prima puntata su Rai1 con Elena Sofia Ricci: trama orario cast -… -