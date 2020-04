Di Majo | Civitavecchia | Porti network Lazio scali di riferimento traffico merci per Roma

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – In queste settimane di emergenza sanitaria ancora in atto con incertezza per i tempi di ripresa, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale è al lavoro per permettere che il settore comale del Porto di, unitamente al porto di Gaeta, non solo non perda traffici ma riesca ad intercettarne di nuovi. Per essere in grado, in primo luogo, di mitigare le conseguenze negative derivanti dall’interruzione delpasseggeri e croceristico. “E’ giunto il momento – spiega il presidente di AdSP, Francesco Maria di– di sfruttare da subito quella che è la nostra dotazione infrastrutturale, con ampi spazi retroportuali e, a breve, una volta ultimati alcuni piazzali, anche in ambito prettamente portuale, di cui sono stati appena riaperti i cantieri; così come la ...