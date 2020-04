Covid-19 e vacanze al mare, Brusaferro: ‘Assembramenti non consentiti’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Che ne sarà delle vacanze degli italiani in questa situazione sanitaria? Le disposizioni di sicurezza rese necessarie per contenere i contagi da Covid-19 impongono regole e nuove abitudini, da mantenere anche nei luoghi di vacanza. Brusaferro, dell’Istituto Superiore di Sanità, ha fatto chiarezza. Covid-19, Brusaferro: ‘Lo sforzo sta dando risultati positivi’ Il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro ha rilasciato un’interessante intervista alla trasmissione I Lunatici di Rai Radio 2. In questa occasione, Brusaferro ha ricordato quanto il nostro Paese sia ancora in una fase delicata; tuttavia, gli sforzi dei cittadini e della classe dirigenziale pare aver dato risultati positivi. I casi di contagio calano, così come i decessi. Dato ancor più importante, le terapie intensive, prima al collasso, di ... Leggi su kontrokultura Covid-19 - Von der Leyen : “Vacanze in dubbio - anziani forse a casa fino a dicembre” (Di giovedì 23 aprile 2020) Che ne sarà delledegli italiani in questa situazione sanitaria? Le disposizioni di sicurezza rese necessarie per contenere i contagi da-19 impongono regole e nuove abitudini, da mantenere anche nei luoghi di vacanza., dell’Istituto Superiore di Sanità, ha fatto chiarezza.-19,: ‘Lo sforzo sta dando risultati positivi’ Il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Silvioha rilasciato un’interessante intervista alla trasmissione I Lunatici di Rai Radio 2. In questa occasione,ha ricordato quanto il nostro Paese sia ancora in una fase delicata; tuttavia, gli sforzi dei cittadini e della classe dirigenziale pare aver dato risultati positivi. I casi di contagio calano, così come i decessi. Dato ancor più importante, le terapie intensive, prima al collasso, di ...

