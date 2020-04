Coronavirus: Workshop creativi, talk e videoricette in diretta social con Chiara Maci (Di giovedì 23 aprile 2020) Palermo, 23 apr. (Adnkronos) – “La creatività, in questi giorni a casa, si può trasformare davvero in uno strumento di utilità sociale, un bene di primaria necessità. Per questo Fidenza Village, la shopping tourism destination per eccellenza, con il Village momentaneamente chiuso, ha pensato ad un calendario di live streaming sia su Instagram che su Facebook coinvolgendo talenti delle arti visive”. Tra gli ospiti dei giovedì creativi di Fidenza Village: Fernando Cobelo, artista venezuelano conosciuto in tutto il mondo per il suo stile poetico ed emozionale, Ale Giorgini, uno dei più famosi illustratori italiani, La Fille Bertha street artist di Cagliari molto amata dal mondo della moda e ancora Ilaria Faccioli, illustratrice per bambini che ha lanciato il trend dei Workshop per intrattenere i bambini a casa in questi ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - positivo al Vaticano è stato al workshop dell’Accademia per la Vita del 26-28 febbraio (Di giovedì 23 aprile 2020) Palermo, 23 apr. (Adnkronos) – “Latà, in questi giorni a casa, si può trasformare davvero in uno strumento di utilitàe, un bene di primaria necessità. Per questo Fidenza Village, la shopping tourism destination per eccellenza, con il Village momentaneamente chiuso, ha pensato ad un calendario di live streaming sia su Instagram che su Facebook coinvolgendo talenti delle arti visive”. Tra gli ospiti dei giovedìdi Fidenza Village: Fernando Cobelo, artista venezuelano conosciuto in tutto il mondo per il suo stile poetico ed emozionale, Ale Giorgini, uno dei più famosi illustratori italiani, La Fille Bertha street artist di Cagliari molto amata dal mondo della moda e ancora Ilaria Faccioli, illustratrice per bambini che ha lanciato il trend deiper intrattenere i bambini a casa in questi ...

illustratrice per bambini che ha lanciato il trend dei workshop per intrattenere i bambini a casa in questi giorni. Sono solo alcuni dei talenti selezionati insieme a Kreativehouse per questa ...

Coronavirus, salta lo sciopero per il clima, gli studenti del Bianchiniseguono un workshop on line

TERRACINA – Il coronavirus fa saltare lo sciopero per il clima che si sarebbe svolto venerdì ... sulle piattaforme Google Suite e Office 365 Education a un importante workshop online ...

illustratrice per bambini che ha lanciato il trend dei workshop per intrattenere i bambini a casa in questi giorni. Sono solo alcuni dei talenti selezionati insieme a Kreativehouse per questa ...

TERRACINA – Il coronavirus fa saltare lo sciopero per il clima che si sarebbe svolto venerdì ... sulle piattaforme Google Suite e Office 365 Education a un importante workshop online ...