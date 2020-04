Coronavirus: tour operator, 'turismo in ginocchio, più danni dell'attentato Torri gemelle' (2) (Di giovedì 23 aprile 2020) (Adnkronos) - "Ecco perché il danno nel nostro settore non è paragonabile a nessun altro - aggiunge Dario Ferrante - Un danno che cresce a dismisura, se consideriamo ad esempio la Sicilia e altre regioni del Sud Italia, laddove si consideri la brevità della stagione turistica. Siamo fermi dall'autunno del 2019 e riprenderemo ad essere operativi - nella migliori delle ipotesi - la prossima primavera del 2021. Nessuna attività economica è in grado di sostenere un blocco totale di 18 mesi ed un crollo totale del fatturato". Ma quali sono le eventuali soluzioni? "In questo momento di totale caos, tutto dovrebbe essere orientato alla sopravvivenza della aziende del settore - dice Dario Ferrante - Tenuto conto della loro peculiarità. Interventi come la cassa integrazione temporanea o l'accesso agevolato al credito, sono come una goccia nel mare. Le ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : in Sicilia tour virtuali nei luoghi della cultura

Coronavirus : in Sicilia tour virtuali nei luoghi della cultura (2)

Coronavirus : in Sicilia tour virtuali nei luoghi della cultura (Di giovedì 23 aprile 2020) (Adnkronos) - "Ecco perché il danno nel nostro settore non è paragonabile a nessun altro - aggiunge Dario Ferrante - Un danno che cresce a dismisura, se consideriamo ad esempio la Sicilia e altre regioni del Sud Italia, laddove si consideri la brevitàa stagione turistica. Siamo fermi dall'autunno del 2019 e riprenderemo ad essere operativi - nella migliorie ipotesi - la prossima primavera del 2021. Nessuna attività economica è in grado di sostenere un blocco totale di 18 mesi ed un crollo totale del fatturato". Ma quali sono le eventuali soluzioni? "In questo momento di totale caos, tutto dovrebbe essere orientato alla sopravvivenzaa aziende del settore - dice Dario Ferrante - Tenuto contoa loro peculiarità. Interventi come la cassa integrazione temporanea o l'accesso agevolato al credito, sono come una goccia nel mare. Le ...

repubblica : Toscana coronavirus, si può entrare negli Uffizi per spiare i dettagli di 55 opere: il tour è virtuale - let_me_fly_0 : RT @let_me_fly_0: Sto pensando che tutti noi quest'inverno ce la ridevamo perché 'Ahahah Jungkook vogliamo vedere come nasconderai i tuoi t… - StraNotizie : Coronavirus: tour operator, 'turismo in ginocchio, più danni dell'attentato Torri gemelle' - Notizieditalia : Coronavirus: tour operator, ‘turismo in ginocchio, più danni dell’attentato Torri gemelle’ (2)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tour Coronavirus: tour operator, 'turismo in ginocchio, più danni dell'attentato Torri gemelle' (3) Metro Coronavirus, il concerto di Enrico Ruggieri a Spoleto spostato al 28 novembre

rimandato dopo le disposizioni del Consiglio dei Ministri riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Covid-19. L’artista salirà sul palco del ...

Coronavirus: tour operator, 'turismo in ginocchio, più danni dell'attentato Torri gemelle' (3)

(Adnkronos) – "Il problema maggiore" per il tour operator siciliano Dario Ferrante "riguarderà i trasporti, che ricordiamoci però sono stati lo strumento che hanno diffuso il virus nel mondo. E che ...

rimandato dopo le disposizioni del Consiglio dei Ministri riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Covid-19. L’artista salirà sul palco del ...(Adnkronos) – "Il problema maggiore" per il tour operator siciliano Dario Ferrante "riguarderà i trasporti, che ricordiamoci però sono stati lo strumento che hanno diffuso il virus nel mondo. E che ...