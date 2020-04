Coronavirus | studio rivela | i contagi in Cina “4 volte superiori a quelli ufficialmente

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Secondo una ricerca pubblicata su Lancet, condotta da un gruppo di ricercatori della University of Hong Kong, i casi dio dainavrebbero potuto essere più di 4dichiarati al 20 febbraio scorso. Secondo lo, nella prima ondata disarebbero state oltre 232mila persone che hanno contratto il, contro gli oltre 55mila dichiarati, se fossero stati usati fin dall’inizio dell’epidemia parametri adottati in seguito nel rilevamento dei casi. La Commissione Nazionale per la Sanità cinese ha pubblicato sette edizioni delle linee guida per la diagnosi e i trattamenti per il, cambiando metodologie di classificazione man mano che si conoscevano ulteriori dettagli della malattia, ma le differenti definizioni, secondo i ricercatori di Hong Kong, avrebbero avuto un forte ...