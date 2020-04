RaiRadio2 : Forza Basilicata! Ripartiamo dai Sassi, dalla storia e dalla bellezza! Chi ritwitta ha la Lucania nel cuore! ?… - fattoquotidiano : Coronavirus, Anm: “Reazioni a scarcerazione boss dal 41bis sono un violento attacco alle prerogative della magistra… - SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per “Tutta Salute” del 23 aprile alle 11.10 su RAI 3: Coronavirus, come affrontare la Fase 2) Segui… - Treccani : RT @AtlanteUsa2020: Il Congresso ha votato nuovi crediti alle piccole imprese e fondi per gli ospedali. I repubblicani hanno negato nuovi f… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus alle Coronavirus, sì alle seconde case ma entro la regione, restano vietati gli spostamenti più lunghi Il Messaggero Coronavirus, dispositivi d'accesso vascolare nei pazienti Covid

Milano, 23 apr. (askanews) - La pandemia di Covid-19 sta mettendo a dura prova i sistemi e gli operatori sanitari di tutti ... intimo con il paziente - ha spiegato Pittiruti - che può diventare ...

Coronavirus: in quali negozi posso andare? Vassallo interroga Bini risponde

Dopo la multa al dottor Sciaboni, medico di Villa Minozzo multato dalla polizia montana, la portavoce Nadia Vassallo aveva sollevato preoccupazione, in merito alle norme relative agli spostamenti ...

