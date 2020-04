Coronavirus: Renzi, ‘Macron vincitore della giornata di oggi’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Bene ha fatto Conte a seguire e inseguire il Recovery fund proposto da Emmanuel Macron che è il vincitore della giornata di oggi. Dopo di che siamo circondati da due o tre aspiranti sovranisti, reali cialtroni anti-Mes, che non si rendono conto che il Mes è semplicemente un prestito di 37 miliardi da investire sulla sanità a condizioni straordinariamente light”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Piazza pulita’ su La 7. L'articolo Coronavirus: Renzi, ‘Macron vincitore della giornata di oggi’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Renzi - ‘Macron vincitore della giornata di oggi’

Coronavirus : Renzi - 'riaprire con protocollo più serio di passato se nuovi focolai'

