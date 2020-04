Coronavirus: Gasparri, ‘sorpresi per Anpi in piazza e funerali no’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Francamente siamo sorpresi. Un funerale no. Una messa, neanche con le persone a distanza, no. Ma l’Anpi può fare le celebrazioni del 25 aprile. Direttive sorprendenti. Anche nell’emergenza, discriminazioni e faziosità”. Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. L'articolo Coronavirus: Gasparri, ‘sorpresi per Anpi in piazza e funerali no’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Gasparri - ‘sorpresi per Anpi in piazza e funerali no’

Coronavirus : Gasparri - ‘su mascherine servono norme chiare’

Coronavirus: Malan (Fi), da Lamorgese nessun chiarimento su uscite bambini, al question time del Senato

Due domande molto chiare che Forza Italia, per bocca del senatore Maurizio Gasparri ha posto al ministro dell’interno Luciana Lamorgese nel question time di oggi al Senato per fare chiarezza su dubbi ...

