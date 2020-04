Coronavirus: Gallera, ‘spostarsi fra regioni tra alcune settimane’ (2) (Di giovedì 23 aprile 2020) (Adnkronos) – La Lombardia resta la regione più colpita dal Covid-19, ma l’assessore Gallera sottolinea come “il polso degli ospedali non ci restituisce una criticità, tale da immaginare una zona rossa”, così come ipotizzato da qualcuno dopo il numero di contagi crescenti sulla città di Milano. I dati sul capoluogo lombardo, spiega Gallera “sono numeri assoluti che risentono dell’ampliamento delle categorie a cui vengono fatti i tamponi, non è un dato che evidenzia una criticità di carattere sanitario, i nostri ospedali stanno liberando posti letto, si riducono i posti in terapia intensiva, ai pronti soccorsi arrivano molto meno persone con sintomi da Covid”, anche se l’assessore invita a non abbassare la guardia e ricorda che a oggi prendono il via in Lombardia i test sierologici elaborati ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Gallera - ‘delibera Rsa? La rifarei - obiettivo salvare vite’ (2)

Coronavirus - Gallera : “In Lombardia è scoppiata la bomba atomica - ma meno morti e danni di New York - Madrid e Bruxelles”

Coronavirus : Gallera - ‘piano segreto? Se cosi fosse sarebbe gravissimo’ (Di giovedì 23 aprile 2020) (Adnkronos) – La Lombardia resta la regione più colpita dal Covid-19, ma l’assessoresottolinea come “il polso degli ospedali non ci restituisce una criticità, tale da immaginare una zona rossa”, così come ipotizzato da qualcuno dopo il numero di contagi crescenti sulla città di Milano. I dati sul capoluogo lombardo, spiega“sono numeri assoluti che risentono dell’ampliamento delle categorie a cui vengono fatti i tamponi, non è un dato che evidenzia una criticità di carattere sanitario, i nostri ospedali stanno liberando posti letto, si riducono i posti in terapia intensiva, ai pronti soccorsi arrivano molto meno persone con sintomi da Covid”, anche se l’assessore invita a non abbassare la guardia e ricorda che a oggi prendono il via in Lombardia i test sierologici elaborati ...

francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - pfmajorino : Pensa se avessimo retto male. Coronavirus, Gallera: '12mila vittime? Qui è scoppiata una bomba atomica: la Lombard… - TgLa7 : #Coronavirus, assessore lombardo #Gallera: 'Disgustato sciacallaggio politico e mediatico' - Ilmoralizzator9 : RT @repubblica: Coronavirus in Lombardia, Gallera: 'Delibera sulle Rsa? La rifarei. Qui epidemia gestita meglio di New York' - TV7Benevento : Coronavirus: Gallera, 'delibera Rsa? La rifarei, obiettivo salvare vite' (2)... -