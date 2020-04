Coronavirus, fase 2: novità su autocertificazioni, quando servirà usarla (Di giovedì 23 aprile 2020) Arrivano nuovi indizi sulla libertà di movimento e sull’allentamento delle misure restrittive previste dalla fase 2. Tra le varie modifiche che potrebbero venire avanzate nel corso dei prossimi giorni, emergono nuove regole che riguardano l’autocertificazione. Cambiano le regole dell’autocertificazione L’Italia sta gestendo la crisi sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, per il quale si continua a cercare una cura. In queste settimane si sono susseguiti molteplici moduli per gli spostamenti, le cui diciture sono state più volte modificate dalle autorità. Gli ultimi aggiornamenti del quotidiano La Stampa prevedono che le autocertificazioni verranno abolite all’interno dello stesso comune, sarà invece necessario dimostrare tramite autocertificazione le ragioni dello spostamento da un comune ad un altro. ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Fase 2 e autocertificazioni : restano obbligatorie in questi casi

