Clamoroso a Piazzapulita, Renzi ride in faccia a Padellaro (e ha ragione). "Ma come? Voi...". Tutta colpa di Travaglio (Di giovedì 23 aprile 2020) Clamoroso a Piazzapulita. stavolta è Matteo Renzi a ridere in faccia ad Antonio Padellaro e non il contrario. Il leader di Italia Viva, in collegamento dalla sua casa fiorentina, allarga le braccia e alza gli occhi al cielo scoppiando in una fragorosa risata quando l'editorialista del Fatto quotidiano si lamenta perché sul coronavirus e la Fase 2 manca coordinamento tra governo, Regioni e Comuni. "Ognuno vuole dire la sua e decidere", spiega Padellaro. Renzi a questo punto interviene: "Scusi Padellaro, ma avete detto che chi chiedeva un coordinamento diverso sul Titolo V della Costituzione cercava la deriva autoritaria...". "Vuole litigare sul referendum", incalza Formigli. "Ma chissenefrega del referenudm, quella è preistoria", archivia la polemica Renzi. Quella con Marco Travaglio e il Fatto, ferocemente anti-Renziano quando l'ex ... Leggi su liberoquotidiano Piazzapulita - Salvini sfida il "finto tonto" Formigli : clamoroso scontro nei giorni del virus (Di giovedì 23 aprile 2020). stavolta è Matteore inad Antonioe non il contrario. Il leader di Italia Viva, in collegamento dalla sua casa fiorentina, allarga le braccia e alza gli occhi al cielo scoppiando in una fragorosa risata quando l'editorialista del Fatto quotidiano si lamenta perché sul coronavirus e la Fase 2 manca coordinamento tra governo, Regioni e Comuni. "Ognuno vuole dire la sua e decidere", spiegaa questo punto interviene: "Scusi, ma avete detto che chi chiedeva un coordinamento diverso sul Titolo V della Costituzione cercava la deriva autoritaria...". "Vuole litigare sul referendum", incalza Formigli. "Ma chissenefrega del referenudm, quella è preistoria", archivia la polemica. Quella con Marco Travaglio e il Fatto, ferocemente anti-ano quando l'ex ...

