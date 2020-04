ABI | prosegue confronto con sindacati su “Fase 2”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – ABI e Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin si sono incontrati oggi, giovedì 23 aprile, in video conferenza per proseguire l’analisi e il monitoraggio sulle misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario. A conclusione dell’incontro ABI e– si legge nel comunicato congiunto – hanno condiviso che appena sarà definito il quadro normativo per la “fase 2” si incontreranno per continuare ad accompagnare la continuità nell’erogazione dei servizi bancari – quale infrastruttura strategica per il Paese a sostegno di famiglie e imprese – con la prioritaria attenzione a garantire le condizioni di tutela e protezione per tutte le persone interessate, lavoratrici/lavoratori e clientela. ABI ehanno ...