Stasera in TV 22 Aprile 2020 | cosa vedere | programmazione film | serie e programmi da

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Con il percorso di avvicinamento alla famigerata Fase 2 relativa alla emergenza da Covid-19 in Italia, pure questa sera, ancora una volta, costretti ad essere in isolamento, ci si affida alla tv; Dove, accanto aidi informazione pronti a darci news, arrivano anche diverse programmazioni volte. ad intrattenerci. Ecco un quadro della proposta Nella giornata di mercoledí 22la televisione sarà la compagnia di un tante persone in solitudine.c’è dunque in prima serata?ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 22? Qual è il piatto del prime time? Un’altra serata clou alle porte, in questo martedì 22che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti. Leggi anche: Ascolti TV domenica 19, dati auditel e share ieripossiamo ...