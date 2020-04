Serena Enardu furiosa su IG | toccato un tasto dolente su Elga | “Che ca**o te ne frega?”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Approfittando di questa quarantena,ha deciso di rispondere a qualche curiosità dei fan di Instagram, ma qualcuno l’ha resa. Un utente, infatti, haunprobabilmenteper la fanciulla, al punto che ha avuto una reazione molto dura. Tutti i fan sono perfettamente a conoscenza dell’enorme legame che unisceed. Per tale ragione, nel momento in cui un follower ha avanzato una domanda molto personale sulla sorella dell’influencer, è scoppiato il caos.sbottacontro un utente Durante una sessione di botta e risposta sui social, un utente ha domandato aper quale motivoe Diego non avessero figli, tale impertinenza ha reso la sarda. La coppia è sposata da diverso tempo, eppure non si è mai parlato minimamente dell’ipotesi di avere un figlio. ...