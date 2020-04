Prova A Prendermi, stasera in tv uno dei migliori film di Spielberg, con DiCaprio e Tom Hanks (Di mercoledì 22 aprile 2020) All’inizio di Prova A Prendermi (Catch Me If You Can, 2002) di Frank Abagnale jr (Leonardo DiCaprio) se ne vedono tre, in un quiz televisivo nel quale la sfida consiste nell’individuare quale, tra i vari concorrenti, è realmente chi dice di essere. Il presentatore annuncia enfaticamente che Frank “ha fatto una carriera come impostore, ed è il più spudorato che ci sia mai capitato di incontrare”. Un bugiardo che, per una volta, dirà tutta la verità. Infatti in questo film è tutto vero: perché quella di Frank Abagnale jr è una storia autentica, raccontata dal suo protagonista in un’autobiografia da cui Steven Spielberg, con la sceneggiatura di Jeff Nathanson, ha tratto uno dei suoi film più belli, privo di quel manicheismo nel quale talvolta s'impantana. Questo invece è un racconto ... Leggi su optimagazine Prova a Prendermi - trama e trailer del film in onda mercoledì 22 aprile su IRIS

Stasera in tv | 22 aprile | Prova a prendermi - Hanks insegue DiCaprio (Di mercoledì 22 aprile 2020) All’inizio di(Catch Me If You Can, 2002) di Frank Abagnale jr (Leonardo) se ne vedono tre, in un quiz televisivo nel quale la sfida consiste nell’individuare quale, tra i vari concorrenti, è realmente chi dice di essere. Il presentatore annuncia enfaticamente che Frank “ha fatto una carriera come impostore, ed è il più spudorato che ci sia mai capitato di incontrare”. Un bugiardo che, per una volta, dirà tutta la verità. Infatti in questoè tutto vero: perché quella di Frank Abagnale jr è una storia autentica, raccontata dal suo protagonista in un’autobiografia da cui Steven, con la sceneggiatura di Jeff Nathanson, ha tratto uno dei suoipiù belli, privo di quel manicheismo nel quale talvolta s'impantana. Questo invece è un racconto ...

mariannaurszula : RT @takaperfect: Stasera su Iris trasmettono Prova a Prendermi Finalmente un film con Leo in tv che non sia Titanic o The Departed https:/… - cinematografoIT : Per stasera @aprudenzi ci segnala su #Iris alle 21.00 'Prova a prendermi': film che miscela perfettamente humor e d… - aleaniballi : RT @QuinlanIT: #tuttiacasa Alle 21.00 su Iris Prova a prendermi di Steven Spielberg Prova a prendermi è l’omaggio di Steven Spielberg alla… - QuinlanIT : #tuttiacasa Alle 21.00 su Iris Prova a prendermi di Steven Spielberg Prova a prendermi è l’omaggio di Steven Spielb… - venezia76cinema : RT @takaperfect: Stasera su Iris trasmettono Prova a Prendermi Finalmente un film con Leo in tv che non sia Titanic o The Departed https:/… -