Piazza Affari maglia rosa d’Europa (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto ad una Europa positiva, mentre gli operatori continuano a valutare i segnali di rallentamento della pandemia di coronavirus con uno sguardo al vertice europeo in calendario domani, giovedì 23 aprile. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L’Oro continua gli scambi a 1.700 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,87%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,35%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +262 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,16%. Tra i mercati del Vecchio Continente si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,85%, denaro su Londra, che registra ... Leggi su quifinanza Il nuovo tonfo del petrolio affossa le Borse. Piazza Affari -3 - 6% - spread vola a 268

Il nuovo tonfo del petrolio (Wti -50%) affossa le Borse. Piazza Affari -3 - 6% - spread vola a 268

Spread sfiora i 270 - il rendimento del decennale oltre il 2%. Altra giornata nera a Piazza Affari (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto ad una Europa positiva, mentre gli operatori continuano a valutare i segnali di rallentamento della pandemia di coronavirus con uno sguardo al vertice europeo in calendario domani, giovedì 23 aprile. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L’Oro continua gli scambi a 1.700 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,87%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,35%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +262 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,16%. Tra i mercati del Vecchio Continente si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,85%, denaro su Londra, che registra ...

repubblica : Wall Street, profondo rosso con lo choc petrolio. Lo spread a 270 punti, Piazza Affari perde il 3,6% [aggiornamento… - Agenzia_Ansa : Lo Spread apre a 262 punti. Avvio in rialzo per Piazza Affari #ANSA - nickour : RT @valentinivaler: Per tutti è 'il compagno di liceo di Di Maio'. Ma Carmine America, messo dal M5s nel cda di Leonardo, ha un altro legam… - matteo_turri : RT @valentinivaler: Per tutti è 'il compagno di liceo di Di Maio'. Ma Carmine America, messo dal M5s nel cda di Leonardo, ha un altro legam… - guidotweet : RT @valentinivaler: Per tutti è 'il compagno di liceo di Di Maio'. Ma Carmine America, messo dal M5s nel cda di Leonardo, ha un altro legam… -