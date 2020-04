Papa Francesco prega per l’Europa: "Ritrovi l'unità fraterna sognata dai fondatori" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Papa Francesco prega per un’Europa più solidale, per un’Unione europea che di fronte all’emergenza legata alla pandemia di Covid-19 Ritrovi il suo spirito comune. Nell’introduzione della messa mattutina a Casa Santa Marta il Pontefice dice: "In questo tempo nel quale è necessaria tanta unità tra noi, le nazioni, preghiamo oggi per l’Europa perché riesca ad avere questa unità fraterna che hanno sognato i Padri fondatori dell’Unione europea". Di Battista: 'Mes trappola da evitare, ricordate la Grecia' Di Battista: “Ue oggi garantisce ai Paesi membri la possibilità di indebitarsi ma un domani, a crisi sanitaria conclusa, le regole torneranno in vigore" Secondo Francesco: "C’è gente, anche tra noi, che non può vivere nella luce ... Leggi su blogo Udienza Generale e Messa Santa Marta Papa Francesco/ Video “no futuro senza Terra”

