Padre uccide la figlia di 4 anni e poi si getta nel pozzo: prime ipotesi dopo il salvataggio (Di mercoledì 22 aprile 2020) È di ieri la notizia della spiacevole tragedia accaduta a Levane, una frazione che si trova tra Bucine e Montevarchi, in provincia di Arezzo. Un papà ha ucciso la sua bambina di 4 anni con un coltello e poi si è gettato in un pozzo, nel tentativo di togliersi la vita, ma non c’è riuscito. I soccorritori si sono recati sul posto per tentare di salvare l’uomo, ancora vivo e fino a ieri non si avevano ulteriori notizie. Oggi sono stati divulgati nuovi aggiornamenti e una prima ricostruzione dei fatti. Sembrerebbe che l’uomo non abbia soltanto fatto del male a sua figlia, ma abbia tentato di farlo anche al fratello maggiore, un bambino di 12 anni. Lo ha inseguito con una spranga e lo ha colpito, ma il dodicenne è riuscito a fuggire e adesso si trova ricoverato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Il tutto ... Leggi su bigodino Padre potrebbe perdere tutto - la moglie uccide i suoi figli e poi gli fa causa

Arezzo - padre uccide la figlia di 4 anni e tenta il suicidio

zazoomblog : Padre potrebbe perdere tutto la moglie uccide i suoi figli e poi gli fa causa - #Padre #potrebbe #perdere #tutto - qn_lanazione : L'orribile tragedia di Levane (#Arezzo) Uccide la figlia, ferisce il figlio: la follia di un padre. 'Quel tremendo… - TgrRai : #Arezzo, padre uccide la figlia di tre anni a Levane e si getta nel pozzo. Era in cassa integrazione e temeva di no… - infoitinterno : Arezzo: padre uccide la figlia di 4 anni, ferisce il fratellino e tenta il suicidio