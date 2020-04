OUTLANDER - Recensione 5x09 | Monsters And Heroes

Leggi su lostinaflashforward

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Momenti drammatici in questo episodio di, ma anche tanto profondo amore.Attenzione: Spoiler!Quando una giornata di caccia può trasformarsi in tragedia....Jamie ha rischiato tantissimo in questo episodio e ha messo a dura prova le coronarie dei suoi cari ma anche le nostre!Gli uomini di Fraser's Ridge vanno a caccia di bisonti per fare scorta di carne. Tra essi c'è anche Roger, ancora provato fisicamente dal trauma, tanto da non riuscire ad urlare liberamente, e a disagio nei boschi, con un'arma in mano e nel seguire la direzione dei venti.Quando, poi, un serpente morde la gamba di Jamie, la situazione precipita: Roger è tranquillo perché sa che il suocero non morirà in quell'occasione (ricordate l'articolo che annunciava la morte di Jamie e Claire in un incendio?), ma fa fatica nel cercare di riportarlo a casa. E' un professore universitario, ...