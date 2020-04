Napoli, anche Massimo Ugolini incerto sui rinnovi di Dries Mertens, Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski (Di mercoledì 22 aprile 2020) Massimo Ugolini, giornalista di SkySport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle situazioni di Dries Mertens, Arek Milik e Piotr Zielinski. “Per quanto riguarda Mertens, siamo in una fase d’attesa che può condizionare i programmi del Napoli. I contatti tra le parti sono stati sporadici e questo stop ai campionati non ha di certo favorito la trattativa per il rinnovo. Tanti club hanno bussato alla porta di Dries, or bisognerà aspettare per capire quale sarà la sua decisione”. “Per quanto riguarda invece Milik, deve rinnovare entro maggio: qualora non si trovasse intesa tra entourage e club, l’attaccante verrà messo sul mercato. Il Napoli sul polacco non farà sconti. L’interesse della Juventus c’è, ma è da mettere nell’ottica di una serie di idee in vista ... Leggi su calciomercato.napoli I 3 calciatori del Napoli che farebbero bene anche alla Juventus

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anche Napoli, anche Koulibaly ricorda il gol alla Juve: «La gioia di un popolo» Il Mattino Per l’emergenza Coronavirus rischiano di essere liberati i condannati al 41 bis

NAPOLI – Per scongiurare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 all’interno ... ma non prevede distinzioni tra le varie tipologie di reato e così a beneficiare di questo decreto rischiano di essere ...

Coronavirus, come saranno i viaggi aerei dopo il lockdown?

La Glassafe è stata soprannominata anche la sede di Giano, riferendosi al dio romano a due facce. Vive a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Ha una laurea in arti visive, musica e ...

