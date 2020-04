Lucifer 5 | Lesley-Ann Brandt preoccupa i fan sul destino di Maze | ‘Ho pianto a dirotto’

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La quinta stagione diarriverà a breve su Netflx. L’attrice che interpretahato tutti i fan della serie con le sue ultime dichiarazioni. Ecco di che cosa si tratta5 in arrivo su Netflixè una serie televisiva statunitense che ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Il diavolo in persona si stanca dei suoi doveri di re degli inferi e decide di trasferirsi a Los Angeles e aprire un Night Club, il Lux. Tuttavia, non può sfuggire da quello che è e i vari episodi si intrecciano con i personaggi che ruotano attorno alla figura dio e le sue avventure come consulente della polizia con la detective Decker, della quale si innamora. Dopo la chiusura inaspettata al termine della terza stagione, i fan hanno smosso mari e monti per chiedere che lo show potesse continuare. Netflix ha deciso di ...