Lorenzo Ferrari | Il plexiglass sarebbe fantascienza | i ristoratori non umilieranno

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “Nella fase 2 più attenzione all’igiene e agli spazi, ma niente plexiglas. Inon vorranno umiliare così i loro clienti”. Parla così all’HuffPost, amministratore di RistoratoreTop, agenzia di marketing che si occupa di consulenze per la ristorazione. Un sondaggio condotto nella community da lui gestita su Facebook (composta da circa 10mila imprenditori italiani del settore, ndr) ha fatto emergere che, in attesa delle riaperture, il 77 per cento deista cercando appiglio nelle consegne a domicilio.“Nel giro di un paio di giorni al sondaggio hanno risposto in 400, un buon campione statistico. Il 77 per cento di loro ha detto che sta già effettuando consegne o si sta apprestando a farlo, dopo aver chiarito aspetti giuridici e organizzativi. Lavorando da dieci anni nel settore, non mi sarei ...