Lega in grande calo, Pd ormai a meno di tre punti. Il sondaggio Ixè per Carta Bianca (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli orientamenti di voto questa settimana vedono confermata la costante erosione della Lega (25,9% dal 26%), ben distante dal risultato delle Europee e ora a soli 3 punti dal Pd, che sale al 22,9% dal 22,6%. Guadagna qualche decimo di punto anche il Movimento 5 Stelle, salendo al 16,4% dal 16. È quanto emerge da un sondaggio Ixè per Carta Bianca.Nel complesso l’area di Governo ha recuperato un punto rispetto al sondaggio di due settimane fa, non tanto per effetto di una crescita del gradimento dei singoli leader di partito, quanto per il traino del Presidente del Consiglio Conte, la cui fiducia ha raggiunto il 60%, segnando un balzo di 20 punti dall’inizio dell’emergenza.Proprio sulla gestione dell’emergenza il Governo ha guadagnato consenso: la fiducia nell’esecutivo è passata, infatti, dal 35% di febbraio all’attuale 56%. Scende ... Leggi su huffingtonpost Grande Fratello Vip 2020 - il fratello gemello di Paola Di Benedetto : ‘Legati oltre al sangue’

Grande Fratello Vip - Wanda Nara irriconoscibile. E in collegamento spunta Mauro Icardi

Wanda Nara assente alla finale del Grande Fratello Vip 2020/ Collegamento in diretta? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli orientamenti di voto questa settimana vedono confermata la costante erosione della(25,9% dal 26%), ben distante dal risultato delle Europee e ora a soli 3dal Pd, che sale al 22,9% dal 22,6%. Guadagna qualche decimo di punto anche il Movimento 5 Stelle, salendo al 16,4% dal 16. È quanto emerge da unIxè per.Nel complesso l’area di Governo ha recuperato un punto rispetto aldi due settimane fa, non tanto per effetto di una crescita del gradimento dei singoli leader di partito, quanto per il traino del Presidente del Consiglio Conte, la cui fiducia ha raggiunto il 60%, segnando un balzo di 20dall’inizio dell’emergenza.Proprio sulla gestione dell’emergenza il Governo ha guadagnato consenso: la fiducia nell’esecutivo è passata, infatti, dal 35% di febbraio all’attuale 56%. Scende ...

HuffPostItalia : Lega in grande calo, Pd ormai a meno di tre punti. Il sondaggio Ixè per Carta Bianca - ZagDavide : E anche oggi la Lega fa la sua grande figura meschina ??????????????????????? - GianniPulito : RT @HuffPostItalia: Lega in grande calo, Pd ormai a meno di tre punti. Il sondaggio Ixè per Carta Bianca - maespo69 : RT @HuffPostItalia: Lega in grande calo, Pd ormai a meno di tre punti. Il sondaggio Ixè per Carta Bianca - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: Lega in grande calo, Pd ormai a meno di tre punti. Il sondaggio Ixè per Carta Bianca -

Ultime Notizie dalla rete : Lega grande Salvini, fai qualcosa. La Lega alle prese con la crisi dei botti sovranisti Il Foglio Lega in grande calo, Pd ormai a meno di tre punti. Il sondaggio Ixè per Carta Bianca

Gli orientamenti di voto questa settimana vedono confermata la costante erosione della Lega (25,9% dal 26%), ben distante dal risultato delle Europee e ora a soli 3 punti dal Pd, che sale al 22,9% dal ...

"Scarcerazioni di boss per Covid ipotesi inconcepibile e da evitare"

La nota degli esponenti della Lega Stefano Candiani e Igor Gelarda VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 ... con il loro lavoro e con le loro intelligenze, a rendere grande questa Nazione. Senza ...

Gli orientamenti di voto questa settimana vedono confermata la costante erosione della Lega (25,9% dal 26%), ben distante dal risultato delle Europee e ora a soli 3 punti dal Pd, che sale al 22,9% dal ...La nota degli esponenti della Lega Stefano Candiani e Igor Gelarda VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 ... con il loro lavoro e con le loro intelligenze, a rendere grande questa Nazione. Senza ...