Le ricette della dottoressa De Conno | la cheesecake VIDEO

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Terzo appuntamentorubrica di Anteprima24 con i consigliBarbara De, biologa e nutrizionista, che, dopo la preparazione dei biscotti al burro di arachidi e dei biscotti secchi per il thè, ha preparato un’ottimadall’alto valore nutrizionale. Un nuovo consigliobeneventana, una mano tesa nei confronti di chi vuole essere attento alla linea senza, però, doversi privare del buon cibo. Questi gli ingredienti per la realizzazione: 250 gr di ricotta 250 gr di yogurt greco magro 200 gr di biscotti secchi 50 gr burro o miele 2 fogli di gelatina topping a scelta L'articolo LeDe: la) proviene da Anteprima24.it.

amnestyitalia : #Italia Il ministero della Salute ha prontamente risposto alla lettera delle associazioni (che avevamo firmato) in… - stydiaaislove : Bellissima diretta. Finalmente qualcuno che gli fa domande un pò diverse dalle solite, hanno riso, parlato di ricet… - ReporterGourmet : Il cappuccino di funghi di Alain Chapel continua ad essere una delle ricette più replicate dai cuochi di tutto il m… - Sere_Serendi : Cosa mi manca del lavoro? Mi mancano i pazientini, mi mancano i loro racconti, i loro sorrisi...e le coccole dolci… - giornaledelcibo : Vi è avanzata della pasta e non sapete come riutilizzarla? Queste ricette fanno al caso vostro ??? -

Ultime Notizie dalla rete : ricette della

SalernoToday

Il software è, infatti, quello utilizzato dalle farmacie per l’erogazione delle ricette del canale distributivo della Dpc (Distribuzione in nome e per conto). Tuttavia, sono in corso verifiche ...E’ quanto afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro (G.misto) secondo cui “La sospensione della clausola che destina al Sud il 34% della spesa ordinaria ... ma perché il Sud e la Calabria ...