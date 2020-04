Il PAX West 2020 rimane in programma per settembre nonostante l' emergenza Coronavirus

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il PAXdi quest'annoancora in.Poco fa è stato pubblicato un aggiornamento sul sito e sui canali social dell'evento per quanto riguarda lo stato della convention con sede a Seattle di fronte all'attuale pandemia di."Tendiamo a essere piuttosto tranquilli in questo periodo dell'anno, ma dal momento che abbiamo ricevuto alcune domande da fan ed espositori, volevamo far sapere a tutti che siamo ancora impegnati sul PAX(4 - 7) e aggiorneremo il nostro sito Web con maggiori informazioni su biglietti e hotel a maggio".Leggi altro...