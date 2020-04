Il pasticciere della Sanità Ciro Poppella | A queste condizioni e con questi orari meglio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “Connon aprire»,, il famosodel Rione Sanità ideatore del dolce Fiocco di Neve, commenta così il nuovo decreto regionale che consente ad alcune imprese di aprire dal 27 aprile. «Stare aperti dalle 7 alle 14 per fare consegne a domicilio non conviene a noi pasticcieri – ha continuato– anche perché non avremmo la forza di gestire tutti i nostri dipendenti. Ce ne vorrebbero molti di meno e gli altri cosa farebbero? Per i pizzaioli è diverso perché hanno tutta la giornata a disposizione rispetto a noi. Se volessimo sfruttare poi i delivery dovremmo dare a loro il 30% del guadagno e non rientrare con tutte le spese di gestione. Sarebbe opportuno far entrare due persone alla volta in pasticceria per comprare i nostri dolci. Lavorare adesso o tra un mese ...