Di Berardino | Cigd sia più lunga di nove settimane

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – Il 4 maggio finira’ il lockdown ma questo non significhera’ che tutte le persone che avevano un lavoro automaticamente lo troveranno. Basti pensare, ad esempio, a tutti coloro che ne sono impiegati in bar o ristoranti che vedranno dimezzati i tavolini e quindi la mole di lavoro. Per questo il Lazio, insieme alle altre Regioni, ha chiesto al Governo “di pensare non solo alledi cassa integrazione in deroga ma almeno per una parte a un periodo piu’ lungo”. Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Claudio Di, parlando alla commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio. “Non tutta la ripartenza rioccupera’ le persone che precedentemente erano occupate, l’obiettivo delle aziende sara’ ripartire col totale di quello che c’era ma ci saranno alcune condizioni oggettive dove ...