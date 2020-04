Coronavirus | un numero verde per fornire assistenza psicologica a medici e infermieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Anche chi aiuta ha bisogno di aiuto. Pere operatori sanitari gestire in prima fila l’emergenza sanitaria– tra turni infiniti, lutti, e paura del contagio per sé e per i propri cari – è una fatica anche dal punto di vista psicologico, oltre che fisico. Per questo Emergenza Sorrisi e la Società Italiana di Psichiatria hanno attivato unper offrire supporto a distanza, uno sportello di ascolto e sostegno a distanza, per cui è stato richiesto il patrocinio del Ministero della Salute e della Protezione Civile. “Con livelli di stress così alto di arrivare al burnout, cioè alla sindrome da esaurimento – spiegano gli psichiatri coordinatori del progetto – chiedere aiuto non è un segno di debolezza”. Il(800.042.999) è stato messo a disposizione ...