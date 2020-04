Coronavirus, incontro tra Conte e Mattarella: “Solidarietà Ue per la ripartenza” (Di mercoledì 22 aprile 2020) incontro al Quirinale tra il presidente Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo. Non potendo esserci il tradizionale pranzo pre-consiglio oggi – si è appreso – c’è stato un colloquio, senza ministri, tra presidente e premier, durante il quale si è fatto il punto sullo stato delle trattative in corso tra i Paesi dell’Unione europea per l’emergenza del Coronavirus. Il presidente della repubblica si augura che al Consiglio europeo di domani si concretizzi quella solidarietà europea necessaria per una ripartenza economica e sociale. In colloquio è stato dedicato a fare il punto sullo stato delle trattative tra i Paesi dell’Unione europea per fornire risposte ai cittadini sull’emergenza Coronavirus.L'articolo Coronavirus, incontro tra Conte e Mattarella: ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - al Quirinale incontro tra Mattarella e premier Conte. “Solidarietà Ue per ripartenza”

