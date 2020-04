Amici All Star: le prime indiscrezioni sul cast (Di mercoledì 22 aprile 2020) Iniziano a circolare nel web le prime indiscrezioni sui concorrenti del nuovo format del talent di Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta e chi potrebbero essere Amici All Star: il nuovo format in arrivo a maggio? Nella conferenza stampa del Serale di Amici 19 Maria De Filippi aveva annunciato due nuovi format: Amici dei prof. e Amici All Star. Il primo è stato inserito nella gara tradizionale. I prof sono diventati concorrenti e si sono sfidati in una serie di prove di canto e di ballo. I loro giudici? Ovviamente i ragazzi. Tuttavia, il nuovo format non è piaciuto molto. Era solo un modo per dare spazio ad Al Bano e Romina e di prendersi gioco di Rudy Zerbi. Il secondo format, invece, avrebbe dovuto essere mandato in onda al termine della gara e avrebbe dovuto includere ex concorrenti del talent e cantanti famosi. Per l’emergenza legata al Coronavirus è ... Leggi su kontrokultura Talisa da ballerina a tronista | La ricerca dell’amore dopo Amici 19

Amici - Javier e Talisa : DevilA ci ricasca - ma il ballerino resta in silenzio

Javier il ballerino di amici 19 non rispetta la quarantena (Di mercoledì 22 aprile 2020) Iniziano a circolare nel web lesui concorrenti del nuovo format del talent di Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta e chi potrebbero essereAll: il nuovo format in arrivo a maggio? Nella conferenza stampa del Serale di19 Maria De Filippi aveva annunciato due nuovi format:dei prof. eAll. Il primo è stato inserito nella gara tradizionale. I prof sono diventati concorrenti e si sono sfidati in una serie di prove di canto e di ballo. I loro giudici? Ovviamente i ragazzi. Tuttavia, il nuovo format non è piaciuto molto. Era solo un modo per dare spazio ad Al Bano e Romina e di prendersi gioco di Rudy Zerbi. Il secondo format, invece, avrebbe dovuto essere mandato in onda al termine della gara e avrebbe dovuto includere ex concorrenti del talent e cantanti famosi. Per l’emergenza legata al Coronavirus è ...

luigidimaio : Oggi arriverà in Italia una task force sanitaria di 60 infermieri per dare sostegno ai nostri ospedali. Un aiuto co… - borghi_claudio : I resoconti dei giornali sulle lotte di spartizione posti fra PD e M5S sono sconfortanti. In parlamento non si vota… - zaiapresidente : ?????? Il #coronavirus costringe i bambini all'isolamento dai loro amici, dai loro luoghi di gioco. Qualcosa può esser… - truejaai : @demalaleche7 Una volta inviai un audio a dei miei amici, lasciavo sempre passare qualche secondo prima di parlare.… - lorycucci95 : RT @lalitamyheart: più che Amici All Star potevano chiamarlo Amici Dance Star, sono tutti ballerini quasi??, e se sono questi Gozzi andiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici All Amici All Star, Alberto Urso confessa: "Per me è stato un dramma" ComingSoon.it TechTonik, nuova puntata oggi alle 15.00: parleremo di GeForce Now 0

Arriva oggi una nuova puntata di TechTonik, il formato di Multiplayer.it dedicato alla tecnologia: in diretta con Pierpaolo Greco, parleremo di GeForce Now.. La rubrica TechTonik torna oggi con ...

Dirette notturne, ospiti e risate: con la Bobo Tv Vieri è il migliore amico degli sportivi

Inzaghi, invece, ha ammesso che in Nazionale mentì al Trap per far sostituire l’amico Bobo al posto suo. Totti ... il centravanti col muso allergico ai cronisti è diventato un simpaticone anche ...

Arriva oggi una nuova puntata di TechTonik, il formato di Multiplayer.it dedicato alla tecnologia: in diretta con Pierpaolo Greco, parleremo di GeForce Now.. La rubrica TechTonik torna oggi con ...Inzaghi, invece, ha ammesso che in Nazionale mentì al Trap per far sostituire l’amico Bobo al posto suo. Totti ... il centravanti col muso allergico ai cronisti è diventato un simpaticone anche ...