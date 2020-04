Affermazioni lesive della dignità dei meridionali | due interrogazioni di Sabrina Ricciardi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLa senatriceha presentato due, a risposta orale e con carattere d’urgenza, riguardo altrettanti incresciosi episodi verificatisi in tv nelle ultime ore: la prima sui canali Mediaset, la seconda sulla quelli Rai. La prima interpellanza è rivolta al Ministro dello Sviluppo Economico (che accorpa anche la delega alle comunicazioni) Stefano Patuanelli per segnalare e chiedere l’intervento in merito alle frasi offensive e razziste pronunciate dal direttore di “Libero” Vittorio Feltri. La, che è anche membro“Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”, scrive: “Durante la trasmissione ‘Fuori dal coro’, andata onda su Rete 4 in data 21/04/2020 alle ore ...