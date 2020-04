Yari Carrisi compie gli anni | i dolci auguri di mamma Romina

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 aprile 2020) Oggi, martedì 21 aprile, figlio di Al Bano egli. Il secondogenito della coppia, nato dopo Ylenia, spegne oggi 47 candeline. E non potevano di certo mancare glisocial diPower.ha pubblicato sul suo profilo Instagram un mini album di fotografie che raccontano i primi giorni di vita di. La dedica diPower pesca dall’album dei ricordi vecchie fotografie che ritraggononeonato tra le sue braccia. “Buon compleanno” scrive la cantante nella didascalia che accompagna la gallery fotografica. “Mio dolce figlio, possa l’amore sempre circondarti, come nel giorno in cui sei nato“.Power fa glidi compleanno aLa prima è una foto che ritrae la Power con, ma a seguire ci sono scatti tenerissimi di Ylenia, ancora bambina, che ...