Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2020 ore 10 | 30

(Di martedì 21 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 21 APRILEORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. A SACROFANO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA TRA VIA RISORGIMENTO E VIA DELLO STADIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE MORLUPO – CAPENA SI RALLENTA A CAPENA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTICELLI NELLE DUE DIREZIONI A MONTEROTONDO RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE SALARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA A MONTELIBRETTI TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIATRA VIA DELLA LIBERTA E VIA SAN ROCCO NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA A TIVOLI SULLA STATALE TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA SERENA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 411 SUBLACENSE RALLENTAMENTI NELLA LOCALITA MADONNA DELLA PACE IN ...