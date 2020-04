Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 15:10 (Di martedì 21 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale della redazione da Roberta Frascarelli Buon pomeriggio e urgenza coronavirus ci sono ancora 2573 italiani terapia intensiva Ma ci sono anche 2659 ventilatori che servono a combattere questo virus salvare vite ieri per la prima volta il numero dei ventilatore ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva così mi commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla protezione civile questo grazie foto straordinario fatto in questi mesi con il commissario Borrelli e i nostri collaboratori per mandare i ventilatori nelle regioni numeri dicono che il contagio si sta attenuando quanto alla fase 2 non bisogna prendere alcuna decisione frettolosa il direttore del dipartimento malattie infettive dell’istituto superiore di sanità Giovanni Rezza invita alla prudenza se la situazionebiologica confermato l’attuale Trend di miglioramento ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Iniziato il discorso di Conte a Camera e Senato

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. In Lazio consegnati 210 ventilatori polmonari

Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta (Di martedì 21 aprile 2020)dailynews radiogiornale della redazione da Roberta Frascarelli Buon pomeriggio e urgenza coronavirus ci sono ancora 2573 italiani terapia intensiva Ma ci sono anche 2659 ventilatori che servono a combattere questo virus salvare vite ieri per la prima volta il numero dei ventilatore ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva così mi commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla protezione civile questo grazie foto straordinario fatto in questi mesi con il commissario Borrelli e i nostri collaboratori per mandare i ventilatori nelle regioni numeri dicono che il contagio si sta attenuando quanto alla fase 2 non bisogna prendere alcuna decisione frettolosa il direttore del dipartimento malattie infettive dell’istituto superiore di sanità Giovanni Rezza invita alla prudenza se la situazionebiologica confermato l’attuale Trend di miglioramento ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus I fatti del giorno A #Napoli nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore #ANSA - fanpage : Multato mentre va dal padre che sta morendo #20aprile - LegaSalvini : #FONTANA A DE LUCA: 'NON CHIUDO PORTE AI CAMPANI CHE VENGONO QUI PER CURARSI' - prestia_fabio : RT @catlatorre: OTTIME notizie da Napoli: nelle ultime 24 ore zero morti e zero contagi. Viva la resistenza dei napoletani! - pino_salatino : Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: Arcuri, alternativa a app è privazione libertà. perquisizioni al «Don Gnoc… -