Tottenham | Aurier e Sissoko violano il lockdown allenandosi insieme

(Di martedì 21 aprile 2020) Due calciatori delovvero Sergee Moussa, hanno registrato un video relativo ad un allenamento all'aperto in coppia, ignorando le distanze fisiche e le misure restrittive imposte dal Governo. L'esterno ha postato il contenuto all'interno delle sue stories di Instagram, per poi rimuoverlo in un secondo momento dopo essersi accorto della gaffe.