Si toglie la tuta in 40 secondi mentre fa la verticale: la ginnasta siciliana Carlotta Ferlito fa meglio di Simone Biles (Di martedì 21 aprile 2020) La sfida era stata lanciata dalla campionessa di ginnastica Simone Biles: sfilarsi i pantaloni mentre si fa la verticale. L’atleta americana aveva impiegato circa 60 secondi per portare a termine l’impresa. La ginnasta catanese Carlotta Ferlito ha provato a replicare il gioco, impiegando 40 secondi. Instagram/Carlotta Ferlito L'articolo Si toglie la tuta in 40 secondi mentre fa la verticale: la ginnasta siciliana Carlotta Ferlito fa meglio di Simone Biles proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) La sfida era stata lanciata dalla campionessa di ginnastica Simone Biles: sfilarsi i pantalonisi fa la. L’atleta americana aveva impiegato circa 60per portare a termine l’impresa. LacataneseFerlito ha provato a replicare il gioco, impiegando 40. Instagram/Ferlito L'articolo Silain 40fa la: laFerlito fa meglio di Simone Biles proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Si toglie la tuta in 40 secondi mentre fa la verticale: la ginnasta siciliana Carlotta Ferlito fa meglio di Simone… - FaustaSlanzi : RT @HuffPostItalia: Carlotta Ferlito meglio di Simone Biles: si toglie la tuta in verticale in 40 secondi - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Carlotta Ferlito meglio di Simone Biles: si toglie la tuta in verticale in 40 secondi - HuffPostItalia : Carlotta Ferlito meglio di Simone Biles: si toglie la tuta in verticale in 40 secondi - davided81 : Io immagino Maria che dirige il tutto da casa con tuta, ciabattone e pinzone in testa mentre toglie il cibo dalle m… -