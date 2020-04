Roma: arriva la messa on line per le povere Gaia e Camilla (Di martedì 21 aprile 2020) Sui social si possono fare le messe, lo conferma un caso di cronaca che ha fatto molto discutere. Parliamo del caso delle due sedicenni investite la notte tra il 20 e il 21 dicembre a Roma, in corso Francia. Una messa social per Gaia e Camilla Gaia e Camilla sono le due adolescenti che furono investite a morte prima di Natale. Un caso che ha lasciato sgomenti tutti quanti. E per ricordarle adesso hanno deciso di dire la messa in rete. Lo ha annunciato la madre di Gaia, che ha invitato quanti volessero partecipare a seguire la funzione su Instagram “amicipreziosissimosangue” e su Facebook “preziosissimo sangue”. La funzione è in programma mercoledì 22 aprile, alle ore 18:15. LEGGI ANCHE: 34enne semina il panico sulla Metro A Un ricordo speciale Alla messa sarà facile partecipare, tramite i proprio profili social. Una messa ... Leggi su romanotizie24 Roma - il punto/ Sella : "Puntare sui giovani per arrivare allo scudetto" (esclusiva)

Meteo ROMA : arrivano nubi - dopo Pasquetta più fresco e piovaschi di passaggio

Buoni spesa - assessore Mammì : “A Roma potremmo arrivare a 100mila richieste - vogliamo aiutare tutti” (Di martedì 21 aprile 2020) Sui social si possono fare le messe, lo conferma un caso di cronaca che ha fatto molto discutere. Parliamo del caso delle due sedicenni investite la notte tra il 20 e il 21 dicembre a, in corso Francia. Unasocial persono le due adolescenti che furono investite a morte prima di Natale. Un caso che ha lasciato sgomenti tutti quanti. E per ricordarle adesso hanno deciso di dire lain rete. Lo ha annunciato la madre di, che ha invitato quanti volessero partecipare a seguire la funzione su Instagram “amicipreziosissimosangue” e su Facebook “preziosissimo sangue”. La funzione è in programma mercoledì 22 aprile, alle ore 18:15. LEGGI ANCHE: 34enne semina il panico sulla Metro A Un ricordo speciale Allasarà facile partecipare, tramite i proprio profili social. Una...

Corriere : La fila alle Poste arriva fino in strada, donna travolta e uccisa mentre aspetta di entrare - SADIComic : @zf_fabio @isabellaisola3 Mi vuoi fregare ehh? Che tra la sicilia e sesto fiorentino c'è appunto roma termini...ma… - Virginia_Roma : RT @NicoViscomi: La cassa integrazione arriva 2020 o abbiamo sbagliato anno ? #Senato - NicoZava_ : @eastmaniano @ritacels Esselunga c’è solo nel nord (soprattutto) e centro Italia, forse arriva fino a Roma - almostchiara : Come vorrei tornare a Roma tipo adesso che arriva maggio e ci sono tutti i roseti in fiore, con un deficiente con c… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma arriva Roma, buoni spesa ancora in consegna. "E non tutti li accettano" La Repubblica Mercato Lazio, Kokorin: “Mi piacerebbe giocare in Italia”

ROMA- L’attaccante del Sochi Aleksandr Kokorin, di proprietà dello Zenit, sogna di arrivare in Italia. Intervistato dal sito russo Sport 24, il calciatore sul quale è vigile la Lazio, si è così ...

Coronavirus: a Roma 46 nuovi casi, 80 in totale nel Lazio. I dati Asl del 21 aprile

In provincia sono 26 i nuovi contagiati con la punta massima registrada nella Asl Roma 6 con 15 nuovi casi positivi. Positivo il bilancio che arriva da Latina e Rieti con 0 nuovi contagiati.

ROMA- L’attaccante del Sochi Aleksandr Kokorin, di proprietà dello Zenit, sogna di arrivare in Italia. Intervistato dal sito russo Sport 24, il calciatore sul quale è vigile la Lazio, si è così ...In provincia sono 26 i nuovi contagiati con la punta massima registrada nella Asl Roma 6 con 15 nuovi casi positivi. Positivo il bilancio che arriva da Latina e Rieti con 0 nuovi contagiati.