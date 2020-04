Rimini, 50enne violentata e picchiata all’interno di un casolare (Di martedì 21 aprile 2020) Tutto ha avuto iniziato con il falso abbaglio di un aiuto, un gesto solidale da parte di un uomo nei confronti di una donna ucraina di 50 anni senza una dimora. L’offerta di un luogo dove andare a fronte anche di tutti i problemi derivati dall’emergenza Coronavirus: dietro all’aiuto però, l’inganno e l’inizio dell’inferno per la donna, finita inconsapevolmente nelle mani del suo violentatore. Rimini: le offre aiuto, poi la violenta La vicenda di cronaca arriva da Rimini ma l’inferno per la 50enne ha avuto inizio alla fine di marzo. Senza una dimora, la donna si trovava per strada vicino alla stazione ferroviaria della città romagnola quando è stata avvicinata da un uomo. Al principio quella che sembrava essere in toto un’offerta d’aiuto: la proposta di seguirlo sino ad un luogo, una presunta sistemazione ... Leggi su thesocialpost Rimini - 50enne minacciata con un’accetta e violentata per due settimane in un ex camping abbandonato : due indagati (Di martedì 21 aprile 2020) Tutto ha avuto iniziato con il falso abbaglio di un aiuto, un gesto solidale da parte di un uomo nei confronti di una donna ucraina di 50 anni senza una dimora. L’offerta di un luogo dove andare a fronte anche di tutti i problemi derivati dall’emergenza Coronavirus: dietro all’aiuto però, l’inganno e l’inizio dell’inferno per la donna, finita inconsapevolmente nelle mani del suo violentatore.: le offre aiuto, poi la violenta La vicenda di cronaca arriva dama l’inferno per laha avuto inizio alla fine di marzo. Senza una dimora, la donna si trovava per strada vicino alla stazione ferroviaria della città romagnola quando è stata avvicinata da un uomo. Al principio quella che sembrava essere in toto un’offerta d’aiuto: la proposta di seguirlo sino ad un luogo, una presunta sistemazione ...

