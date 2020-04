Riaperture, il piano di Colao: fabbriche dal 4, negozi e bar dal 18 maggio (Di martedì 21 aprile 2020) Il capo della task force Colao ha delineato un piano Riaperture che prevede una graduale ripresa: si parte dalle fabbriche, negozi e bar successivamente. In questi giorni ci sono 60 milioni di italiani che scalpitano in attesa che il governo comunichi quando si potrà tornare a lavorare o semplicemente quando si potrà tornare ad uscire … L'articolo Riaperture, il piano di Colao: fabbriche dal 4, negozi e bar dal 18 maggio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Conte annuncerà il piano delle riaperture «prima della fine della settimana»

L’annuncio di Conte : “Riaperture dal 4 maggio. Entro domenica piano differenziato tra le Regioni”

Coronavirus - Conte : "In Italia riaperture dal 4 maggio - piano differenziato tra le regioni" (Di martedì 21 aprile 2020) Il capo della task forceha delineato unche prevede una graduale ripresa: si parte dallee bar successivamente. In questi giorni ci sono 60 milioni di italiani che scalpitano in attesa che il governo comunichi quando si potrà tornare a lavorare o semplicemente quando si potrà tornare ad uscire … L'articolo, ildidal 4,e bar dal 18è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Fase 2, l’annuncio di Conte: «L’Italia riapre dal 4 maggio, piano differenziato tra le ... - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio, piano nazionale omogeneo per tutte le regioni' [aggio… - Corriere : Fase 2, l’annuncio di Conte: «L’Italia riapre dal 4 maggio, piano differenziato tra le Regioni» - GiampaoloScopa : Conte annuncerà il piano delle riaperture «prima della fine della settimana» - Il Post - tisifone211 : #Coronavirus, #Conte: 'Irresponsabile riaprire tutto ora, in arrivo il piano per il 4 maggio' -