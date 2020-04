Renzi contro la Fase 2 regionale. E sul Mes è certo: "M5s cambierà idea anche su questo" (Di martedì 21 aprile 2020) è da scartare, per Matteo Renzi, l’idea di una Fase 2 ‘regionalizzata’. L’ex premier lo ha detto a Circo Massimo su Radio Capital. “No, ma nondecido io - dice sulla ripartenza diffeRenziata - Credo che il contagio zero vero arriverà solo col vaccino, che non arriverà prima di un anno. Siccome dobbiamo convivere per un anno, dico diamo delle regole chiare e se le hai riapri, se no non riparti. Abbiamo un eccesso di burocrazia in Italia e Spagna, Francia e Germania si mangiano pezzo del nostro mercato”.La dichiarazione di Renzi arriva poco dopo l’annuncio di Conte sulle riaperture: il piano, ha premesso, “terrà conto delle peculiarità territoriali”.Sul Mes il leader di Italia Viva dice: “A mio giudizio Conte fa benissimo afare una battaglia giovedì in Europa e ha tutto il supporto, ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - scontro Nord-Sud sulla riapertura differenziata. Zaia : “Noi trattati da untori - ma la Campania fa meno tamponi del Veneto”

Coronavirus - Fontana contro le aperture differenziate per regione : "Grosso rischio". E attacca De Luca : "Io lucidissimo - sbaglia a voler chiudere"

