Pavia | fermato dai carabinieri mentre corre dal padre morente | la multa viene annullata

Pavia. Era stato fermato dai carabinieri durante un controllo mentre andava a trovare il padre morente. Un uomo di Pietra Ligure (Savona) è stato multato dai carabinieri perché non aveva i documenti che provassero il diritto, in base alle legge 104, di andare ad assistere l'anziano genitore. In seguito il provvedimento è stato annullato grazie alla testimonianza del fratello che lo aspettava a Belgioso (Pavia). Stava andando in tutta fretta a visitare il padre morente a Belgioioso, in provincia di Pavia. Ma i carabinieri lo hanno fermato per un controllo e, non trovando alcun documento valido che provasse l'urgenza, gli hanno fatto la multa per violazione delle disposizioni anti coronavirus.

