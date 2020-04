Nomine: l’abbuffata di poltrone ai tempi dell’emergenza Coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) Le Nomine nelle società pubbliche alla fine arrivano ma in massima parte si tratta di riconferme. Alla fine il governo ha deciso per la linea della continuità alla luce dei buoni risultati ottenuti dai manager e della tempesta economica e finanziaria in cui si trova il mondo a causa della pandemia da Coronavirus. Francesco Starace è stato così rinnovato alla guida di Enel, Claudio Descalzi a quella di Eni, Matteo Del Fante a Poste, Alessandro Profumo a Leonardo. Nomine: l’abbuffata di poltrone ai tempi dell’emergenza Coronavirus Tutte le novità invece riguardano le presidenze. A quella di Enel arriva Michele Crisostomo, avvocato, esperto di regolamentazione bancaria e di operazioni sul mercato dei capitali, prende il posto di Patrizia Grieco. Alla presidenza di Eni, sbarca Lucia Calvosa, ordinaria di diritto commerciale ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) Lenelle società pubbliche alla fine arrivano ma in massima parte si tratta di riconferme. Alla fine il governo ha deciso per la linea della continuità alla luce dei buoni risultati ottenuti dai manager e della tempesta economica e finanziaria in cui si trova il mondo a causa della pandemia da. Francesco Starace è stato così rinnovato alla guida di Enel, Claudio Descalzi a quella di Eni, Matteo Del Fante a Poste, Alessandro Profumo a Leonardo.: l’abbuffata diaidell’emergenzaTutte le novità invece riguardano le presidenze. A quella di Enel arriva Michele Crisostomo, avvocato, esperto di regolamentazione bancaria e di operazioni sul mercato dei capitali, prende il posto di Patrizia Grieco. Alla presidenza di Eni, sbarca Lucia Calvosa, ordinaria di diritto commerciale ...

