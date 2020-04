Million Day 21 aprile 2020 | numeri vincenti dell’estrazione di oggi

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020)Day martedì 21. Idell’estrazione di, martedì 21/04/, per il concorsoDay. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell’estrazione di? Alle ore 19.00 su questa pagina i cinqueestratti per ilDay, il gioco di Lottomatica che ogni giorno alle 19 offre l’opportunità di vincere fino ad 1 milione di euro.Day 21di, martedì 21/04/, per ilDay sono i seguenti. Ricordiamo che il concorso delDay da regolamento permette anche vincite secondarie indovinando 2, 3 o 4estratti.estratti: 38 13 40 7 51 Se non visualizzi iestratti delDay diricarica la pagina cliccando qui L'articoloDay 21...