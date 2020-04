Milan, Boban non ci sta e porta il club in Tribunale per il licenziamento (Di martedì 21 aprile 2020) Boban e il Milan potrebbero andare in Tribunale: il dirigente croato potrebbe intentare causa. Le ultimissime Boban-Milan: non è ancora finita? Il dirigente croato è stato licenziato dopo l’intervista a mezzo stampa in cui attaccava la gestione della proprietà e secondo Tuttosport potrebbero esserci degli strascichi. Boban infatti potrebbe portare il Milan in Tribunale: il dirigente croato non accetta la “giusta causa”: è vero che ha attaccato Gazidis con quella intervista ma ritiene più scorretto il comportamento dell’ad nei suoi confronti nella trattativa con Rangnick. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Boban-Milan - il contenzioso tra le parti finisce in tribunale : i dettagli

Calciomercato Milan - con l’addio di Boban abbandonata la pista Matic

“L’intervista di Boban? Un pretesto - era tutto pianificato. Milan prendi Icardi o Cavani” : parla Marco Simone (Di martedì 21 aprile 2020)e ilpotrebbero andare in: il dirigente croato potrebbe intentare causa. Le ultimissime: non è ancora finita? Il dirigente croato è stato licenziato dopo l’intervista a mezzo stampa in cui attaccava la gestione della proprietà e secondo Tuttosport potrebbero esserci degli strascichi.infatti potrebbere ilin: il dirigente croato non accetta la “giusta causa”: è vero che ha attaccato Gazidis con quella intervista ma ritiene più scorretto il commento dell’ad nei suoi confronti nella trattativa con Rangnick. Leggi su Calcionews24.com

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Boban porta il #Milan in tribunale: non accetta il licenziamento per giusta causa - sportli26181512 : Gallinari: 'Ibrahimovic è un numero 1. Per Boban mi è dispiaciuto': Il nazionale italiano di basket, e grande tifos… - NuovoNando : RT @manoACM1899: Ricordiamo che boban ha fatto tutto in nome dell’ amore per il Milan, si. - battitomilan7 : RT @manoACM1899: Ricordiamo che boban ha fatto tutto in nome dell’ amore per il Milan, si. - manoACM1899 : Ricordiamo che boban ha fatto tutto in nome dell’ amore per il Milan, si. -